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В Японии высказались о судьбе Курильских островов

Властям Японии следует отложить переговоры с Россией касательно Курильских островов. Об этом пишет издание Hokkaido Shimbun. RT на русском

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям», — отмечается в статье. Газета.Ru

HS также подчеркивает, что Японии следует развивать перспективные области сотрудничества с Россией. К таким издание отнесло рыболовство. Lenta.ru

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