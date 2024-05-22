Властям Японии следует отложить переговоры с Россией касательно Курильских островов. Об этом пишет издание Hokkaido Shimbun. RT на русском

«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по «северным территориям», — отмечается в статье. Газета.Ru

HS также подчеркивает, что Японии следует развивать перспективные области сотрудничества с Россией. К таким издание отнесло рыболовство. Lenta.ru