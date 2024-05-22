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В Японии высказались о судьбе Курильских островов

Японии следует на время отложить переговоры с Россией о принадлежности Курильских островов, так как Москва стала более внимательна к территориальным проблемам. Такое мнение приводит японское издание Hokkaido Shimbun (HS).

В Японии высказались о судьбе Курильских островов
© РИА Новости
«В условиях, когда внутри России в связи с украинским конфликтом серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Токио будет тем более сложно продвинуться в переговорах с Москвой по "северным территориям" (Курильским островам — прим. «Ленты.ру»)» — сообщается в материале.

HS также подчеркивает, что Японии следует развивать перспективные области сотрудничества с Россией. К таким издание отнесло рыболовство.

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Ранее издание South China Morning Post заявило, что Россия посылает сигнал Японии из-за поддержки Украины последней. Таковым издание посчитало строительство Россией новых военных баз на Курильских островах.

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