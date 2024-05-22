Путин назвал благополучие людей важнейшим критерием оценки всей работы властей РФ

Уровень благополучия людей должен быть важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей страны. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). ТАСС

«У всех наших планов — экономических, технологических и тем более социальных — есть важнейшее измерение и важнейший критерий всей нашей работы. Это благополучие людей», — заявил он. RT на русском

«Будет правильно, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ, который ежегодно формирует Агентство», — сказал Путин. Газета.Ru