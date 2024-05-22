В Госдуме объяснили, почему необходимо запретить ношение никабов в России

В России должен действовать запрет на ношение никабов и других атрибутов религиозной одежды на фоне нарастающих террористических угроз, сейчас исламистские террористы могут спокойно ходить по улицам Москвы, замотавшись в черные балахоны. Об этом в беседе с «ФедералПресс» заявил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

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«У многих никабы ассоциируются с шахидками, которые совершали теракт в Норд-Осте, и с другими проявлениями радикального исламистского толка», – сказал Матвеев.

На этой неделе глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в России следует запретить ношение никаба. В Госдуме напомнили, что еще в 2012 году Владимир Путин говорил о том, что сами мусульманские лидеры не поддерживают ношение никаов, хиджабов, паранджи и других атрибутов религиозной одежды, скрывающих лицо. Российский лидер также указывал, что это совершенно не свойственно культуре российских мусульман.

«Прошло уже больше 10 лет, но никакого запрета в законодательстве не появилось. Однако такая проблема обществом осознается», – заявил Матвеев.

Такой запрет необходим, однако связывать его с религиозными соображениями не стоит, считает депутат. Он отметил, что в эпоху нарастающих террористических угроз ношение скрывающей лицо одежды противоречит задачам, которые ставятся перед программами по вычислению преступников и террористов, например, системами видеонаблюдения «Умный город» и т.д.

«Если немного гипертрофировать, можно сказать, что террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе», исходя из действующего законодательства, могли нацепить на себя черные балахоны, замотаться в них и спокойно уйти по улицам Москвы, не узнанные никем», – сказал Матвеев.

Изменения, касающиеся религиозной одежды такого вида, должны быть внесены в административный кодекс. При этом депутат считает, что соответствующая инициатива должна исходить либо от самих властей, либо от регионов Северного Кавказа или Поволжья, где много здравомыслящих духовных лиц.

Мусульманские духовные лидеры в этих регионах неоднократно заявляли о том, что такая одежда свойственна монархиям Персидского залива, но не является традиционной для российских мусульман.

Более того, ношение никабов наряду с так называемыми «ваххабитскими бородками» запрещено в самих странах Средней Азии, включая Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан.

«Может сложиться такая ситуация, когда радикальные исламисты, сталкиваясь с этими запретами у себя на родине, и понимая, что в России таких запретов нет, будут перемещаться в Россию, тем самым увеличивая здесь элемент экстремизма и воздействуя уже на наши традиционные мусульманские представления об одежде», – добавил депутат.

Он напомнил, что большинство таджиков на сегодняшний день проживают не в Таджикистане, а в Афганистане. По некоторым оценкам, речь идет о 18 миллионах человек. Оттуда их выдавливают талибы, и они приезжают в Россию.

«Это серьезная и большая проблема. Я бы не стал ее сводить к вопросам религиозной эстетики, свободы совести, или моды, которая там существует. Это вопросы безопасности, к которым необходимо относиться серьезно», – сказал Матвеев.

Ношение закрывающей лицо одежды не только не позволяет идентифицировать личность, но и является элементом пропаганды и вызова светскому обществу. Однако на сегодняшний день принятие запрещающего никабы законопроекта в России представляется маловероятным, если только инициатива не будет исходить от власти, заключил депутат.

Напомним, ранее в Госдуме прокомментировали уход Семигина из комитета по делам национальностей. Бывший глава комитета устроил судебные тяжбы с участником СВО.