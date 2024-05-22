МИД России отреагировал на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога

Министерство иностранных дел России отреагировало на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога, подчеркнув, что спекуляции о его передаче являются бессмысленными. Газета.Ru

«В настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — добавили в дипломатическом ведомстве. Lenta.ru

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что власти Эстонии планируют потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг Саатсеского сапога. Деловая газета «Взгляд»