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МИД России отреагировал на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога

Министерство иностранных дел России отреагировало на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога, подчеркнув, что спекуляции о его передаче являются бессмысленными. Газета.Ru

«В настоящее время на отдельном участке дороги у жителей соседнего эстонского района в случае проезда без остановок сохраняется возможность проезжать по российскому отрезку пути без прохождения пограничных формальностей», — добавили в дипломатическом ведомстве. Lenta.ru

Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что власти Эстонии планируют потратить семь миллионов евро на строительство ограждений вокруг Саатсеского сапога. Деловая газета «Взгляд»

МИД России отреагировал на планы Эстонии построить ограждения у Саатсеского сапога
© РИА Новости
Политика
Лаури Ляэнеметс
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