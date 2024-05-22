В Кремле оценили признание Палестины странами ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия выступает за «двугосударственное решение» для конфликта Израиля и Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

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22 мая Норвегия, Испания и Ирландия объявили о признании Палестины как государства. Согласованное решение трех стран вступит в силу 28 мая. Премьер Ирландии Саймон Харрис заявил, что этот шаг продвигает решение о двух государствах, которые научатся мирно сосуществовать.

Среди стран ЕС независимость Палестины также признают Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Швеция. В целом Палестину признают 143 из 193 стран ООН, включая Россию. СМИ писали, что признать независимость Палестины в ближайшее время также планирует Бельгия.

Комментируя решения стран ЕС, Песков напомнил, что Россия является правопреемницей СССР. Советский Союз «на финальной стадии своего существования» признал независимость Палестины, подчеркнул он.

«И это абсолютно укладывается в соответствующие резолюции СБ ООН и в подход на основе двугосударственного урегулирования. Мы <…> продолжаем нашу последовательную и транспарентную позицию в этой области», - заявил Песков.

Из-за признания Палестины МИД Израиля отозвал послов из Норвегии и Ирландии. В министерстве заявили, что дипломаты отозваны «для консультаций». Глава ведомства Исраэль Кац обвинил эти страны ЕС во «вручении награды» палестинскому движению ХАМАС и Ирану.