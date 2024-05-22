Песков назвал заявление Блинкена о Раиси хамским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему трудно поверить, что дипломат такого уровня, как госсекретарь США Энтони Блинкен, мог позволить себе порадоваться гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. ТАСС

«Я пока не видел оригинал. Трудно поверить, что дипломат, тем более что высокий представитель такой страны как США, может сделать такое неловкое заявление, хамское заявление в отношении целого народа», — сказал Песков. Ura.Ru

До этого глава Блинкен на слушаниях в сенате ответил на вопрос сенатора Теда Круза, который поинтересовался, стал лучше ли мир со смертью иранского президента. По словам госсекретаря, народ Ирана и мир в целом выиграли от авиакатастрофы, в результате которой не стало главы иранского государства. Газета.Ru