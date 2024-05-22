Володин прибыл в Тегеран на церемонию прощания с Раиси

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в среду, 22 мая, прибыл в Тегеран на церемонию прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

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— По поручению Президента РФ Владимира Путина он будет представлять Российскую Федерацию на траурной церемонии прощания с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Эбрахимом Раиси, — следует из публикации в Telegram-канале Госдумы.

Президент России Владимир Путин не примет участие в церемонии похорон своего иранского коллеги. Об этом накануне сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

19 мая вертолет с Раиси и главой МИД Ирана Хосейном Амир-Абдоллахяном совершил жесткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. На следующий день была подтверждена смерть иранского главы государства. О том, чем был известен иранский президент, — в материале «Вечерней Москвы».

Выборы нового президента Ирана назначены на 28 июня текущего года. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.