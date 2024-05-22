Совфед одобрил закон об обеспечении ветеранов СВО авто с ручным управлением

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который позволит обеспечить автомобилями с ручным управлением ветеранов СВО, получивших тяжелые ранения.

Эта норма была оформлена в качестве поправки ко второму чтению законопроекта, который приводит положения федеральных законов в соответствие с новым законом "О занятости населения". Автором поправки в том числе выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет об участниках СВО, которым из-за ранения сложно передвигаться самостоятельно. Личный автомобиль "позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", пояснял ранее спикер Думы.

Предложение обеспечить получивших тяжелое ранение ветеранов СВО специальными средствами передвижения поддержал ранее президент России Владимир Путин по итогам встречи с руководителем государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

Как отмечала Цивилева, эта мера коснется около 400 бывших военнослужащих - участников СВО, которые "вследствие полученной травмы прикованы к инвалидному креслу и не могут самостоятельно ходить". По ее словам, дополнительного госфинансирования для реализации этого предложения не потребуется: спецтранспорт будут выдавать за счет средств фонда.