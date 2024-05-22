Дипломат объяснил слова Блинкена о Раиси радостью США от чужих проблем

Нет ничего странного в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Иран «выиграл» от гибели президента страны Эбрахима Раиси, поскольку проблемы других стран в США воспринимаются «на ура». Слова американского дипломата прокомментировал бывший посол России в исламской республике в 2001-2005 годах Александр Марьясов, сообщает РИА Новости.

«Иранцы отвечали взаимностью после введения санкций, после усиления нажима на Иран. В словах Блинкена нет ничего странного, потому что любое несчастье, любая проблема воспринимается в Соединенных Штатах "на ура"», — объяснил дипломат.

Ранее Блинкен позлорадствовал над гибелью Раиси и предположил, что иранский народ и мир в целом выиграли от произошедшего. Таким образом глава ведомства ответил на вопрос американского сенатора Теда Круза, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси не стало».