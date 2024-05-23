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Мишустин уволил директора департамента контроля правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном портале правовой информации.

Мишустин уволил директора департамента контроля правительства
© РИА Новости

Евгений Дербенев покинул эту должность в связи с переходом на другую работу.

Дербенев возглавлял данный департамент с 2020 года. До этого он работал руководителем секретариата первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова (ныне министр финансов).

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство РФ в соответствии с Конституцией ушло в отставку. 10 мая Путин переназначил Михаила Мишустина главой кабмина, после чего премьер-министр внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры глав министерств. 12 мая президент предложил Совету Федерации кандидатуры министров силового блока, а также руководителей спецслужб. 14 мая Госдума и Совфед закончили рассмотрение кандидатов, а президент подписал указы об их назначении.

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