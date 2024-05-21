Захарова прокомментировала обвинения в адрес России в покушении на Фицо

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения в адрес России в причастности к покушению на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

При этом дипломат добавила, что уже какое-то время ожидала подобных обвинений. По словам Захаровой, подобные высказывания от издания The Times настолько абсурдны, что в эту газету «даже воблу заворачивать опасно, так как рыба сойдет с ума».

«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на Председателя Правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала она.

Байден отреагировал на покушение на Фицо

15 мая Фицо стал жертвой покушения в городе Гандлова. Когда премьер-министр вышел на улицу после выездного заседания правительства, по нему открыли огонь. В результате Фицо получил несколько серьезных ранений, но медики смогли стабилизировать состояние политика. Предполагаемого преступника задержали — им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула.