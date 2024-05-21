Президент России Владимир Путин заявил, что Москва намерена продолжать взаимодействие с Ираном так, как оно было налажено при президенте Исламской Республики Эбрахиме Раиси. Об этом пишет ТАСС.

Гибель Раиси — большая потеря, это был человек слова, с которым можно было уверенно работать, отметил российский лидер.

Путин попросил Вячеслава Володина передать руководству Ирана слова искреннего соболезнования в связи с гибелью президента. Он добавил, что спикер Госдумы 22 мая вылетит в Тегеран.

Кроме того, глава России поручил Володину передать руководству Ирана, что рассчитывает на продолжение развития российско-иранских отношений в прежнем ключе.

Синоптик рассказал о погодных условиях в зоне крушения вертолета Раиси

Россия готова при необходимости оказать экспертную помощь Ирану в выявлении причин катастрофы вертолета, который перевозил Раиси.