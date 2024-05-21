Минобороны РФ предложило уточнить линию госграницы в Калининградской области

Минобороны России выступило с предложением утвердить линию государственной границы в Балтийском море у Калининградской области. Это следует из проекта постановления правительства, который опубликован на портале правовой информации. Вечерняя Москва

В случае утверждения проекта перечня географических координат точек, определяющих положение исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря РФ, а также прилежащей зоны РФ у побережья и островов в Балтийском море, будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части островов России на востоке Финского залива, а также в районе городов Балтийск и Зеленоградск, позволяющая использовать эту акваторию как внутренние морские воды РФ, говорится в проекте. Российская газета

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности навигации на море соответствующие государственные морские навигационные карты будут скорректированы и переизданы. В качестве одной из причин изменений авторы проекта указали, что в действующем перечне географических координат точек прямые исходные линии РФ в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на российскую территорию, из-за чего нельзя определить внешнюю границу внутренних морских вод РФ. News.ru