МИД рекомендовал россиянам не ездить в Афганистан

МИД России рекомендовал соотечественникам не ездить в Афганистан в связи со смертельным нападением на иностранных туристов в городе Бамиане.

«На фоне сохраняющейся крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны с личными, в том числе туристическими, целями», — говорится в сообщении российского ведомства.

Бамиан — популярное туристическое направление Афганистана, куда многие туристы приезжают, чтобы посмотреть Бамианские статуи Будды. 17 мая группу туристов обстреляли во время прогулки по местному рынку. В результате происшествия погибли три гражданина Испании, еще четверо иностранцев, среди которых граждане Австралии, Испании, Литвы и Норвегии, получили тяжелые ранения.