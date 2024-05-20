Медведев назвал Зеленского законной военной целью для России

Владимир Зеленский как глава враждебного режима является правомерной военной целью для России независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. ТАСС

«Он и так возглавляет враждебный России политический режим, который ведет с нами войну. А руководители стран, ведущих войну, всегда рассматриваются как правомерная военная цель. Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — сказал Медведев. Газета.Ru

Президент Владимир Путин ранее в разговоре с журналистами отметил, что для России имеет значение вопрос легитимности пребывания Владимира Зеленского на своем посту. Он напомнил, что судьбоносные документы нужно подписывать с законными властями. RT на русском