Крым предъявит Украине счет за нанесенный ущерб

В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины.

"Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от неё не осталось в итоге, к оплате", - сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.

Между тем, как заявил советник главы Крыма, командир Севастопольской роты народного ополчения республики Александр Синявский, севастопольское ополчение готово отразить атаки на полуостров.