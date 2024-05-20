Крым предъявит Украине счет за нанесенный ущерб

Крым предъявит Украине счет
В Крыму приступят к оценке ущерба, нанесенного полуострову обстрелами со стороны Украины.
"Наша принципиальная позиция – получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму. Сумма ущерба от террористических атак, которым сейчас подвергается Крым, как и прочие наши потери от террористической деятельности киевского режима, обязательно будут предъявлены Украине, что бы от неё не осталось в итоге, к оплате", - сообщил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Между тем, как заявил советник главы Крыма, командир Севастопольской роты народного ополчения республики Александр Синявский, севастопольское ополчение готово отразить атаки на полуостров.
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