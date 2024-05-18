Наступление ВС РФ под Харьковом — это лишь начало в процессе освобождения всех «исконно русских земель». Такое заявление сделал представитель Совета Федерации Владимир Джабаров.

«А наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало», — передает слова Джабарова argumenti.ru.

Он выразил уверенность, что все «исконно русские земли» в будущем будут освобождены от «неонацистов».

За неделю российские войска освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Они продолжают наступление, освободив, в частности, село Старица в этом регионе.