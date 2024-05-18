Лавров охарактеризовал отношения между Россией и Западом

Острая фаза военно-политической конфронтации России и Запада продолжается и находится в полном разгаре, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава ведомства охарактеризовал отношения между Россией и западными странами на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

«Острая фаза военно-политического противостояния [России] с Западом продолжается и находится, если так можно сказать, в полном разгаре. Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей», — отметил Лавров.

Министр заметил, что у всех на слуху высказывания французского лидера Эммануэля Макрона, главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, главы евродипломатии Жозепа Борреля и других политиков о неизбежной войне с Россией.

По его словам, Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений и формирует контуры нового европейского военного альянса с ядерной составляющей.

Кроме того, пояснил Лавров, лидеры западных государств не перестают фантазировать о деколонизации России, под которой подразумевают расчленение РФ на ряд небольших стран.

Вместе с тем, резюмировал глава ведомства, Россия остается открытой к диалогу с Западом по безопасности и стратегической стабильности, но только на равных и с учетом интересов сторон.