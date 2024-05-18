Лавров раскрыл истинный смысл визита Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай ярко продемонстрировал глубину и всеобъемлющий характер партнерства между Москвой и Пекином. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Визит Путина в Китай подтвердил отношения всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина", — передает слова Лаврова ТАСС.

Он добавил, что двусторонние отношения России и Китая превосходят рамки традиционных союзов прошлого.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Владимир Путин 17 мая завершил официальный визит в Китай, который длился два дня. За это время состоялось множество мероприятий, встреч, переговоров и заявлений. URA.RU собрало основные события в своем материале. Бывший президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с укреплением российско-китайских связей. По его словам, встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина может быть хуже, чем другие проблемы, с которыми сталкивается Вашингтон, передает "Ридус".