Острая фаза военно-политического противостояния России и западных стран продолжается и в данный момент находится в разгаре.

Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

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«Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей», — приводит слова главы МИД России ТАСС.

Ранее Лавров сказал, что если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет.