Лавров: острая фаза противостояния России и Запада находится в полном разгаре
Острая фаза военно-политического противостояния России и западных стран продолжается и в данный момент находится в разгаре.
Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.
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«Особое рвение наблюдаем в том, что касается антироссийской риторики среди наших европейских соседей», — приводит слова главы МИД России ТАСС.
Ранее Лавров сказал, что если Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя, то так и будет.