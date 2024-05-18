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Сенатор Ковитиди заявила, что украинцы не готовы гибнуть за Зеленского

Граждане Украины не готовы гибнуть за режим Владимира Зеленского, поэтому массово уезжают из страны.

Сенатор Ковитиди: украинцы не готовы гибнуть за Зеленского
© RT на русском

Об этом в беседе с РИА Новости сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Закон Зеленского "об усилении мобилизации на Украине" ускорил массовое бегство из страны», — подчеркнула собеседник агентства.

Ковитиди отметила, что киевский режим не имеет морального права обвинять людей в стремлении покинуть Украину, так как власти своими действиями сами вынудили граждан стать эмигрантами.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.

Политика
Ольга Ковитиди
Владимир Зеленский
Украина