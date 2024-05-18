Граждане Украины не готовы гибнуть за режим Владимира Зеленского, поэтому массово уезжают из страны.

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Об этом в беседе с РИА Новости сказала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Закон Зеленского "об усилении мобилизации на Украине" ускорил массовое бегство из страны», — подчеркнула собеседник агентства.

Ковитиди отметила, что киевский режим не имеет морального права обвинять людей в стремлении покинуть Украину, так как власти своими действиями сами вынудили граждан стать эмигрантами.

Ранее на Украине сотрудники территориального центра комплектования, исполняющего функции военкомата, получили право вручать повестки круглосуточно.