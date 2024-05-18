Стало известно, когда и от кого Россия спасла сербов в Югославии

Решение о марш-броске на Приштину стало необходимым шагом для предотвращения геноцида югославского народа, заявил NEWS.ru генерал-полковник экс-главный представитель РФ в НАТО, депутат Госдумы Виктор Заварзин по случаю 25-летия со дня военной операции. Он добавил, что силы НАТО при бомбардировках применяли снаряды с обедненным ураном.

Смысл операции в чем: мы вошли в Косово, Метохию. Предтеча броску — длительные переговоры. Во-первых, еще 24 марта 1999-го начались бомбардировки Югославии. Вот бомбили все и вся. Со стороны Югославии были большие потери. Войска НАТО применяли снаряды с обедненным ураном. Из-за этого там люди до сих пор болеют. Потери большие там со стороны Югославии, — пояснил генерал.

По его словам, в это время велись переговоры в Бонне, Париже, Москве, затем была создана политическая структура под руководством Виктора Черномырдина по указанию президента России на тот момент Бориса Ельцина. Заварзин отметил, что ЕС и НАТО представлял бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари.

Мы летали непосредственно в Белград, нам давали окно, для переговоров с Милошевичем (Слободан Милошевич, президент Союзной Республики Югославия 1997-2000. — NEWS.ru). Шли длительные переговоры по поводу подписания соглашения между НАТО и Югославией о выводе всех югославских войск из Приштины. Там же были войска приштинские. И потом в Куманово — на границе с Македонией населенный пункт, — сказал он.

В заключение депутат отметил, что в момент, когда происходили эти события, он находился в Белграде. В дальнейшем там было подписано соглашение.

И вот произошел наш вывод. Когда вывод осуществился, естественно, стал вопрос. Что делать там? Если бы мы не вошли туда, там, безусловно, местные радикалы были настроены очень враждебно по отношению к сербам — оскверняли памятники, церкви, храмы и так далее. Был сплошной геноцид югославского народа, — заключил Заварзин.

Ранее Виктор Заварзин заявил, что страны НАТО были готовы нанести удар по ВС РФ во время марш-броска на Приштину. Он выразил уверенность, что тогда удалось избежать третьей мировой войны благодаря отказу британского генерала Майкла Джексона выполнять приказ командующего Уэсли Кларка.