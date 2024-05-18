Правительство утвердило план празднования 80-летия Победы

Правительство утвердило план подготовки и празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться в 2025 году.

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Он предусматривает как торжественные события с участием представителей иностранных государств, так и памятно-мемориальные, посвященные решающим сражениям и другим важнейшим событиям ВОВ. Всего в ближайшие два года проведут более 170 основных мероприятий.

Особое внимание, сообщили в правительстве, уделено увековечиванию памяти воинов, погибших в годы войны. Запланированы благоустройство воинских захоронений, в том числе за рубежом, поисковые работы в местах боевых действий и перезахоронение останков погибших, обнародование материалов о войне из фондов российских архивов