В ГД рассказали о реакции жителей Харьковской области на продвижение войск РФ

Жители Харьковской области после освобождения интересуются, как получить российские паспорта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Виктора Водолацкого.

По его словам, люди понимают, что для них наступила мирная жизнь.

«Потому что они понимают, что мирная жизнь для них уже наступила, уже нужно заниматься будущим своей земли, своей территории, своих родных и близких», — указал парламентарий.

Отмечается, что жители области радуются, видя, что ежедневно идет продвижение войск России, которые освобождают территорию региона.

«У людей одна проблема: говорят, хорошо, что вы пришли, мы хоть успеем посадить огурцы, помидоры, раз картошку не успели, то хотя бы овощную продукцию, чтоб можно было зимой нормально себя, комфортно чувствовать. Люди живут реальной жизнью, люди хотят в Харьковской области мира, спокойствия», — подчеркнул Водолацкий.

По данным Министерства обороны РФ, в течение недели в результате активных действий было освобождено 12 населенных пунктов в Харьковской области.