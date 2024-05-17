МИД прокомментировал решение Эстонии по изъятию активов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва будет рассматривать любой захват своей собственности как разбой.

Таким образом российский МИД прокомментировал решение парламента Эстонии по поддержке изъятия замороженных активов России в пользу Украины. По словам Захаровой, подобные «враждебные» действия со стороны Прибалтики не являются новыми для России.

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«Применительно к инициативе эстонского парламента подтверждаем позицию, что любые противоправные действия по захвату российской собственности квалифицируем как неприкрытый разбой, нарушающий положения международного права», — сказано в сообщении.

Захарова также добавила, что если инициатива по изъятию российских активов вступит в силу, это «создаст исторический прецедент» — разрушит принцип неприкосновенности частной собственности.

Ранее в Эстонии приняли закон, позволяющий передать российские активы Украине.