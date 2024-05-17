В Британии расценили заявления Путина и Си Цзиньпина, как пощечину Вашингтону

Заявления президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время встречи в Пекине являются пощечиной для США. Об этом сообщает Financial Times.

В издании отметили, что после встречи Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление об укреплении военных связей между странами. Кроме того они договорились вместе противостоять «деструктивным и враждебным» США.

«Это явная пощечина для госсекретаря США Энтони Блинкена, который в прошлом месяце призвал Китай прекратить поддерживать России в вопросе украинского конфликта», — говорится в тексте.

Напомним, что Путин прибыл с визитом в Пекин 15 мая. Он стал первой подобной поездкой президента после переизбрания