Вооруженное нападение на премьера Словакии Роберта Фицо наравне с протестами в Грузии против закона об иноагентах и развязанной Киевом войны в Донбассе является попыткой заставить политиков и простых людей отказаться от своих принципов и действовать в интересах глобалистских элит. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Что общего между покушением на словацкого премьера Фицо, грузинскими протестами против принятия закона об иноагентах при полной поддержке Запада, а также той войной, которую Киев развязал изначально против ЛНР и ДНР, превратив ее в итоге в гражданскую и международную? Казалось бы, абсолютно разные ситуации, однако у них есть нечто очень общее. В каждом из случаев пытаются нелегитимными средствами заставить политиков и простых людей отказаться от своих принципов, изменить свой курс, действовать, по сути, в интересах глобалистских элит", - написал сенатор в своем телеграм-канале.

По словам Косачева, во всех вышеперечисленных случаях это покушение на права людей, на их выбор, убеждения, на их свободу и независимость.

"А "как надо" объясняют те, кто привозил печенье на "евромайдан", кто приехал поддержать иноагентов в Грузии, кто выставлял словацкого премьера в качестве "анфан террибль" в ЕС только за то, что он отстаивал интересы своего народа, а не брюссельских бюрократов или вашингтонского ВПК", - пояснил вице-спикер Совфеда.

Появились подробности о состоянии Фицо после покушения

Он пожелал премьер-министру Словакии выздоровления и возвращения в строй, назвав его "одним из последних независимых политиков в ЕС".