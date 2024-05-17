Путин призвал к укреплению формирующегося многополярного мира

Президент РФ Владимир Путин призвал к укреплению формирующегося сейчас многополярного мира.

"Конечно, нужно укрепить складывающийся многополярный мир", - сказал российский лидер, отметив, что нет никаких сомнений в его формировании. "Все это прекрасно понимают, отдают себе отчет в этом", - подчеркнул он в беседе с сопровождающими его в поездке российскими журналистами. "Важно, чтобы те, кто пытается сохранить свою монополию на принятие решений в мире по всем вопросам, понимая это, <…> сделали все, что от них в данном случае зависит, чтобы этот процесс был естественным, повторю еще раз, мирным, бесконфликтным", - добавил в этой связи Путин, указав на то, что в этой работе нужно учитывать мнение всех участников международного общения, нужно быть готовым идти на компромиссы при принятии важных решений. "Мы на это настроены, настроены именно на такую работу", - подчеркнул президент РФ.