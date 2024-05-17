Заминку с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина объяснили

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова объяснила инцидент с секретарем Совбеза России Сергея Шойгу на прошедших в Китае переговорах президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. В беседе с «Лентой.ру» эксперт предположила, что задержки с допуском Шойгу к мероприятию могли быть случайностью.

Ранее стало известно о возникшей у Шойгу проблеме с проходом в парламент КНР. Сообщалось, что организаторов чем-то не устроил значок Шойгу, дающий право на проход, из-за чего его не хотели вообще пускать в Дом народных собраний.

«Сложно предполагать, что на самом деле произошло. (...) Учитывая, насколько торжественно встретили нашу делегацию, нашего президента, с какими почестями, были исполнены даже известные российские композиции, у нас нет повода думать о чем-то плохом в данном случае», — объяснила Холгова. "Как говорят специалисты по протоколу, никогда не бывает так, чтобы все пошло так, как описано в учебниках, всегда есть человеческий фактор, все что угодно может произойти, поэтому могут быть какие-то сбои или задержки. Мы в последнюю очередь должны думать о плохом". Альбина Холгова, президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу

По мнению собеседницы «Ленты.ру», прием российской делегации в КНР был организован «на высшем уровне».

Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

«Китайцы продемонстрировали хорошее, дружественное отношение к нам, показали, что они хотят с нами продолжать сотрудничать, и это прослеживалось с начала самого визита», — подчеркнула Холгова.

Путин приехал в Китай вечером в пятницу, 15 мая. Это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания. Визит проходит в два этапа: 16 мая Путин провел в Пекине, а 17 мая — в Харбине, административном центре провинции Хэйлунцзян.