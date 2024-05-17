Рябков: Происходящее на Западе стало задачей военных, а не дипломатов

Гарантии безопасности России, которые обсуждались с Западом в 2021 году, сейчас не актуальны. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет ТАСС.

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Он напомнил, что Москва предлагала оформить гарантии безопасности в виде соглашений. Но с 2021 года "шкала приоритетов" России, в том числе в обеспечении собственной безопасности, полностью изменилась.

По словам дипломата, текущие события "на западном азимуте" стали задачей военных и представителей силовых структур, а не дипломатов.

Рябков также отметил, что Россия не доверяет НАТО и испытывает эмоциональное отторжение. Геополитические построения в том или ином виде с альянсом невозможны. НАТО - это "не договороспособный контрагент", а группировка, к которой Москва не испытывает ни малейшего доверия, заключил замглавы МИД РФ.