В посольстве РФ рассказали, какова эффективность санкций Новой Зеландии

Посольство РФ в Новой Зеландии сочло недейственными санкции, которые Веллингтон ввел против России, передает агентство «Прайм».

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В дипмиссии подчеркнули, что решение новозеландских властей расширить список антироссийских санкций демонстрирует «упорное желание» Веллингтона действовать в духе коллективного Запада. Там также отметили, что Москва дает «решительный отпор» таким решениям. В посольстве обратили внимание на то, что Новая Зеландия приняла «уже 25-й по счету пакет санкций против России».

«Эффективность таких мер равна нулю», - добавили там.

В четверг, 16 мая, власти Новой Зеландии заявили о внесении в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц. Отмечалось, что в рамках нового пакета Новая Зеландия нацелена на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию.

Ранее директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин заявил, что странам Европы не удалось бы выдержать рестрикции, которые были введены в отношении России.