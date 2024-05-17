В МИД рассказали, чем Россия ответит Западу вместо «красных линий»

Россия отложит «тему красных линий» и будет зеркально отвечать на ядерные угрозы Запада, заявил в интервью ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, западные лидеры решили, что в отношении Москвы нужно проявлять двусмысленность и стратегическую неопределенность, чтобы РФ «не знала, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации».

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Но эта неопределенность всегда была свойственна доктринальным подходам западной группы, в том числе к тематике, связанной с ядерным оружием. Здесь мы тоже будем проявлять зеркальность. Поэтому тему «красных линий» мы отложим в сторону, — сказал Рябков.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что в МИД был вызван посол Франции в Москве Пьер Леви. В ведомстве обратили внимание на возрастающую вовлеченность Парижа в украинский конфликт и воинственные заявления властей республики во главе с Эммануэлем Макроном.

До этого Макрон заявил, что вопрос об отправке войск на Украину можно было бы рассмотреть в том случае, если бы «русские прорвали линию фронта». По его словам, это станет возможным, если соответствующая просьба поступит от Киева. Французский лидер подчеркнул, что не стал бы полностью исключать такой вариант развития событий.