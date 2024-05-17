Россия потребовала от ООН провести процедуру арбитража по невыдаче виз США

Москва требует от Секретариата Организации Объединенных Наций (ООН) запустить процедуру арбитража из-за невыдачи Вашингтоном виз российским дипломатам на мероприятия ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Кстати, руководство Секретариата ООН ничего не делает для того, чтобы выполнить наше требование о запуске соответствующей процедуры арбитража со страной, принимающей на свою территорию штаб-квартиру. <…> Будем продолжать разъяснять нетерпимость нынешней ситуации и искать альтернативы в практическом и политическом плане этому неприемлемому положению, которое сознательно создается американской стороной", - указал он.

Рябков добавил, что вопрос о поиске альтернатив для проведения соответствующих мероприятий обсуждался, в том числе на официальных площадках.