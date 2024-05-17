МИД России заявил о недоверии к НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал власти США и других западных стран «политическими гопниками» и заявил, что Штаты приближают «неуправляемый обвальный кризис» в отношениях с РФ. Об этом дипломат рассказал в интервью ТАСС.

«Политические гопники»

Рябков заявил, что у власти в США и многих других западных странах находятся провокаторы, главная цель которых - «испытывать Москву на прочность». Он отметил, что в России не исключают понижения уровня дипломатических отношений с США «при определенных сценариях».

«Это такие политические гопники, которые в ряде случаев просто идут по беспределу, извините за жаргон», - сказал дипломат.

По словам Рябкова, западные политики постоянно пытаются доказать, что «вот еще одна красная линия Москвы не стала уж по-настоящему красной». Однако на самом деле Россия просто проявляет «исключительную выдержку». Дипломат добавил, что российские власти действуют «строго в тех рамках, которые заданы руководством страны и определены с точки зрения целей и задач СВО».

Вмешательство в выборы

Рябков заявил, что Россия не планирует вмешиваться в выборы президента США, которые пройдут осенью 2024 года. Он подчеркнул, что, вопреки обвинениям, РФ не вмешивалась в американские выборы в прошлом и не будет делать этого и сейчас.

«И даже тем, кто готов спекулировать на подобного рода сюжетах внутри США, должно быть понятно, что бесконечно играть эту мелодию невозможно. Виниловая пластинка запилена до такой степени, что кроме треска уже ничего не слышно», - сказал дипломат.

Он добавил, что «западная антироссийская группировка» хотела бы нанести России стратегическое поражение, поэтому обвиняет Москву в незаконном использовании информационно-коммуникационных технологий. Однако Россия принципиально не вмешивается в избирательные кампании ни в одной стране, отметил Рябков. Замглавы МИД подчеркнул, что для России не имеет значения, кто станет следующим президентом США.

«НАТО на грани»

По мнению Рябкова, НАТО балансирует на грани прямого вооруженного столкновения с Россией. Он заявил, что альянс ведет «авантюристическую политику», которая вредит интересам безопасности разных стран.

Как заявил Рябков, если бы страны НАТО (США в первую очередь) серьезно подошли к предупреждениям России, то «трагедии с полным разрушением архитектуры европейской безопасности» удалось бы избежать. Дипломат добавил, что к нынешнему кризису привело расширение НАТО.

«Но история, судя по всему, наших противников ничему не учит. Они продолжают маниакальное выдвижение альянса все к новым рубежам в погоне за фантомом укрепления собственной безопасности», - подчеркнул замглавы МИД.

Рябков также назвал абсурдными утверждения, что Россия собирается нападать на страны НАТО. В то же время он подчеркнул, что Москва не доверяет НАТО и испытывает «эмоциональное отторжение».

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Обмен заключенными и визы

По словам Рябкова, РФ призывает США ответить на российские предложения по обмену заключенными, но Вашингтон держит паузу. Дипломат отметил, что ранее странам удавалось проводить резонансные обмены, но затем из-за позиции США возник длительный перерыв.

«Озабочены ситуацией с целым рядом наших соотечественников, которые отбывают в некоторых случаях просто умопомрачительные сроки по надуманным статьям. И Виктором Бутом, и Константином Ярошенко эта история отнюдь не закончилась», - подчеркнул Рябков.

Также он отметил, что в диалоге с США по визовым вопросам нет прогресса. Кроме того, политика Вашингтона не позволяет продолжать встречи по стратегической стабильности, заключил дипломат.