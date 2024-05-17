Путин раскрыл одну из тем переговоров с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин заявил, что развитие всеобъемлющего сотрудничества стало одной из тем, обсуждаемых в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Его слова передает РИА Новости.

«Перспективы дальнейшего развития такого тесного и многопланового сотрудничества подробно обсуждали только что на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином вчера вечером», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что укрепление двусторонних отношений между странами благоприятно сказывается на экономической ситуации и энергетической безопасности России и Китая.

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Президент также отметил готовность России «бесперебойно и надежно снабжать китайскую экономику, предприятия, города и поселки» доступными и безопасными энергоресурсами.