В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошли хорошо, были обсуждены, в частности, внешнеполитические темы. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. ТАСС

«Переговоры прошли очень хорошо, много вопросов обсуждено. Конечно, большинство - в торгово-экономической сфере, но и некоторые внешнеполитические темы тоже обсуждались», — сказал он. Lenta.ru

Ранее Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении указали на недопустимость затягивания боевых действий на Украине. RT на русском