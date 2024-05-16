Россия высылает военного атташе при посольстве Великобритании

Москва объявила персоной нон грата атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла, пишет пресс-служба МИД России на официальном сайте.

В ведомстве пояснили, что в четверг, 16 мая, в МИД РФ был вызван представитель Соединенного Королевства в Москве.

Ему был заявлен решительный протест в связи с принятым 8 мая властями этой страны недружественным и безосновательным решением в отношении атташе по вопросам обороны при дипмиссии России в Лондоне, уточнили в пресс-службе.

В ходе беседы было подчеркнуто, что Москва рассматривает этот шаг Великобритании как «политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, наносящее непоправимый ущерб двусторонним отношениям».

Кроме того, представителя королевства проинформировали о том, что в ответ на решение Лондона о высылке российского дипломата, Адриан Когхилл объявляется «persona non grata», ему следует в недельный срок покинуть российскую территорию.

Великобритания решила выслать российского военного атташе

В МИД РФ отметили, что высылкой атташе реакция России на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается.

Напомним, что западные страны в 2014-2024 годах выслали большое количество российских дипломатов. Россия ответила аналогичными действиями.

Вместе с тем, западные официальные лица неоднократно заявляли, что желают сохранить хотя бы минимальные контакты с Москвой, так как после завершения конфликта на Украине необходимо будет восстанавливать отношения, торговлю, культурные связи.