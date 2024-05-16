Кадыров призвал нанести ракетный удар по Эстонии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что на инициативу Эстонии передать российские активы Киеву нужно ответить ракетным ударом. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале главы Чечни, страна всегда особо выделялась на постсоветском пространстве своей антироссийской политикой.

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Считаю, что на такие вызовы необходимо отвечать без церемоний — решительно и жестко. Активы России за рубежом — это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара, — написал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что говорит буквально. По его словам, не стоит терпеть покушение на имущество РФ со стороны недружественных стран. Кадыров считает, что необходимо ответить залпами по ключевым точкам, чтобы в следующий раз не возникло подобных желаний.

Уверен, результативные прилеты нескольких условных «Кинжалов» быстро приведут в чувства наиболее «горячие» эстонские головы, — отметил глава Чечни.

Ранее председатель комиссии по обороне парламента Эстонии Калева Стойческу в своей колонке для издания Postimees не исключил отправку войск НАТО на Украину. При этом он подчеркнул, что это произойдет только в крайнем случае. Парламентарий подчеркнул, что подобное решение требует тщательного обсуждения.