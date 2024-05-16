Захарова: Украина использует культурные объекты в военных целях

Имеются «неоспоримые факты» того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют объекты культуры в военных целях. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

© РИА Новости

По ее словам, такими действиями, «при полном попустительстве международных структур», Украина нарушает Гаагскую конвенцию 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

«Примечательно, что западные страны, которые фактически выгораживают Киев, беспочвенно выдвигают обвинения в адрес России в якобы преднамеренных разрушениях памятников на Украине, формируют для этого некие «перечни», имеющие мало общего с объективной реальностью», — говорится в ее комментарии в связи с 70-летием с даты подписания конвенции, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова также обратила внимание на то, что «громче всего звучат голоса» США и Великобритании, которые присоединились к конвенции только в 2009-м и 2017 году, а до этого не брали на себя никаких обязательств по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.

«До настоящего времени не подсчитан нанесенный ущерб культурно-историческому наследию Ирака. Наибольший прямой урон от присутствия западных сил задокументирован в Вавилоне (…) Непоправимый урон нанесен сирийскому историческому и культурному наследию, в том числе бомбардировками США и их союзниками по НАТО таких городов, как Ракка», - заявила дипломат.

При этом, по ее словам, России фактически не дали принять участие в Международной конференции ЮНЕСКО, посвященной годовщине подписания конвенции. Члены российской делегации в самый последний момент получили от организаторов отказ в аккредитации на конференцию, а российскому эксперту не выдали визу.

Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

«Считаем это чистой дискриминацией по национальному признаку и призываем мировое сообщество непредвзято относиться к защите наследия, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций и конфликтов, вне зависимости от региона, где оно расположено», - заявила официальный представитель МИД России.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и стали поставлять оружие и боеприпасы Киеву. Также Нидерданды передали коллекцию золота скифов, которая была отправлена на выставку в Амстердаме в феврале 2014 года, Украине, а не вернуть в музеи Крыма, которым изначально и принадлежали уникальные экспонаты.