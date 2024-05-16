Медведев назвал неслучайным покушение на премьера Словакии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неслучайным покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Его комментарий опубликован в Telegram. Lenta.ru

По его словам, таких разумных политиков, как Фицо, в Европе единицы, и им надо подумать о своей безопасности. ТАСС

«Но в его (нападавшего — прим. URA.RU) поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. <...> Европы мерзких дегенератов, не знающей своей истории», — написал Медведев. Он добавил, что в связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут пока «не трястись за свои шкуры». Ura.Ru