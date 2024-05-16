Либеральные СМИ превратились в инструмент для разжигания ненависти и создания условий для политического терроризма, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо предвидел покушение еще в апреле. Об этом заявил в своем Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.

15 мая на Фицо было совершено покушение в городе Гандлова. После выездного заседания правительства страны премьер-министр вышел на улицу к собравшимся горожанам - в этот момент по нему был открыт огонь. Премьер-министр получил ранения в грудь и живот. На вертолете его доставили в один из госпиталей в Братиславе и провели экстренную операцию. В итоге врачам удалось стабилизировать состояние Фицо.

Пушков отметил, что еще за месяц до покушения Роберт Фицо предсказал такую опасность, «обвинив оппозицию и СМИ в том, что они разжигают ненависть в отношении представителей власти».

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Словацкий лидер 10 апреля на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) отмечал, что СМИ углубляют недовольство в обществе, и он лишь ждет, «когда эта фрустрация выльется в убийство кого-то из первых правительственных политиков», напоминает РИА Новости.

«Напавший на Роберта Фицо активист оппозиции был, как минимум, мотивирован этой кампанией ненависти, если не участником более широкого заговора, что еще предстоит выяснить. Что касается либеральных СМИ, то они, спекулируя на принципе свободы слова, давно уже превратились в инструменты разжигания политической ненависти», - констатировал российский сенатор.

По словам Пушкова, ряд СМИ отличаются «неприкрытой ненавистью к тем, кто не разделяет их взгляды».

«И тем самым создают условия для политического терроризма. Ибо нападение на Фицо - это ни что иное, как акт политического террора», - подчеркнул он.

Стрелявшим в премьер-министра Словакии оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он придерживается либеральных взглядов и является сторонником оппозиционных либеральных партий республики.