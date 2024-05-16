Что подавали на приеме в честь Путина в Пекине

Гостям государственного обеда в Китае с участием президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина подавали утку по-пекински, пельмени с креветками и китайскую водку Маотай. Агентство ТАСС опубликовало меню торжественного приема.

Также меню включает в себя тушеный трепанг и чумизу жареную. Стоимость водки Маотай составляет от 26 до 28 тысяч рублей. Во время обеда выступал оркестр, который исполнял русские песни, такие как «Любо, братцы, любо!» и «Течет река Волга», также играли китайские песни.

Напомним, Владимир Путин прибыл в КНР сегодня, 16 мая. Официальный визит состоялся по приглашению Си Цзиньпина. Переговоры двух лидеров продолжались около 2,5 часов и прошли сначала в узком, а потом в расширенном составе. Как стало известно, российский и китайский лидеры после переговоров приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Путин прокомментировал свой визит в Китай после переизбрания

Планируется, что российский лидер пробудет в Китае два дня. Сначала он посетил Пекин, на второй день визита отправится в административный центр провинции Хэйлунцзян - Харбин.