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Володин: Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал последствия попыток применения поставляемых Киеву вооружений для поражения целей на территории России.

Володин: Киевский режим втягивает США и страны Европы в большую войну
© Российская Газета

Спикер в своем Telegram-канале прокомментировал тот факт, что депутаты Рады Украины пытаются убедить Вашингтон разрешить такое применение.

"Этот путь ведет к трагедии, которая может затронуть все человечество, - предупредил Володин. - Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты и страны Европы в большую войну".

Он констатировал, что любое использование американского и европейского оружия для нанесения ударов по мирным городам Российской Федерации потребует применения более мощного оружия, чтобы защитить граждан нашей страны.

Володин призвал западных политиков осознать свою ответственность и сделать все, чтобы не доводить ситуацию до катастрофы мирового масштаба.

Ранее стало известно о попытках украинских парламентариев вынудить администрацию президента Джо Байдена снять ограничения на применение американского оружия для атак на Россию, о чем пишет Politico. Журналисты утверждают, что целью Украины является нанесение ракетных ударов по военным базам на российской территории, чтобы остановить продвижение армии РФ на Харьковском направлении.

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