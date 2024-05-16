Глава Крыма обратился к ФСБ после предотвращения теракта в регионе

Сотрудники ФСБ проявили профессионализм и бдительность, предотвратив террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом в Telegram-канале заявил глава российского региона Сергей Аксенов.

Как отметил чиновник, причастные к теракту уже задержаны. Он отметил, что они были завербованы украинскими спецслужбами.