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Глава Крыма обратился к ФСБ после предотвращения теракта в регионе

Сотрудники ФСБ проявили профессионализм и бдительность, предотвратив террористический акт на железной дороге в Крыму. Об этом в Telegram-канале заявил глава российского региона Сергей Аксенов.

Глава Крыма обратился к ФСБ после предотвращения теракта в регионе
© globallookpress.com

Как отметил чиновник, причастные к теракту уже задержаны. Он отметил, что они были завербованы украинскими спецслужбами.

«Благодарю сотрудников ФСБ (...) за надежную защиту нашей республики», — обратился к спецслужбам Аксенов.
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