Путин прокомментировал свой визит в Китай после переизбрания

Президент РФ Владимир Путин назвал символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай. ТАСС

«Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы председателя Китайской Народной Республики в марте прошлого года», — сказал Путин по итогам переговоров. RT на русском

Президент РФ в ходе встречи с китайским лидером в узком составе также отметил, что Москва и Пекин наработали солидный багаж практического сотрудничества. News.ru