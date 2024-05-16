Путин назвал символичным свой визит в Китай после переизбрания

Президент Владимир Путин назвал символичным тот факт, что первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок он совершил именно в Китай.

«Высокий уровень и особый характер российско-китайских отношений ярко подтверждается и тем, что председатель [КНР] Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом вскоре после переизбрания его на пост главы КНР в марте прошлого года. И логично, что свой первый после официального вступления в должность президента России зарубежный визит я совершил именно в Китай», – приводит его слова ТАСС.

В США увязали встречу Путина и Си Цзиньпина с концом гегемонии Запада

Также Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом выстраивания связей между государствами-соседями.