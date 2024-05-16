Российский и китайский лидеры Владимир Путин и Си Цзиньпин после переговоров в Пекине приняли совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Об этом пишет РИА Новости.

На видео, опубликованном изданием, президент России и председатель КНР в торжественной обстановке поставили подписи под документом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, отметил, что документ приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, в совместном заявлении «отмечен особый характер двусторонних отношений, обозначены дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, а также ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического миропорядка».

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Президент России Владимир Путин находится в Китае с государственным визитом по приглашению главы КНР Си Цзиньпина. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Путина после его переизбрания на пост президента. Планируется, что российский лидер пробудет в Китае два дня. Сначала он посетит Пекин, а на второй день визита отправится в административный центр провинции Хэйлунцзян - Харбин.