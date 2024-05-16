Визит президента России Владимира Путина в Китай отмечает процесс изменения международных отношений, который характеризуется постепенным движением к концу мировой гегемонии США, лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнут цель изменить мировой порядок. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Ожидается, что в ходе своего двухдневного визита он (Владимир Путин. – прим. ред.) и Си (Цзиньпин. – прим. ред.) подчеркнут свою личную дружбу и общую цель – изменить мировые отношения и положить конец доминированию Соединенных Штатов в мировых делах», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, Россия и Китай продемонстрируют свои тесные политические и экономические связи, «представляя себя лидерами мирового порядка», который находится в оппозиции по отношению к положению Соединенных Штатов.

Си Цзиньпин во время официальной встречи в Пекине поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации.

В Пекине 16 мая начались российско-китайские переговоры в расширенном составе с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

По итогам встречи стороны подпишут совместные документы. Также главы двух стран намерены принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между КНР и РФ.