Главной задачей бывшего министра обороны России Сергея Шойгу на посту секретаря Совета безопасности является решение вопросов, связанных со специальной военной операцией (СВО). Об этом сам политик заявил журналисту Павлу Зарубину, комментарий опубликован в Telegram-канале Зарубина.

Это заявление стало первым комментарием экс-главы Минобороны с момента ухода с этого поста.

Путин обратился к Шойгу после его отставки с поста главы Минобороны

«Это (вопросы СВО) — главное. А так — входим в новую профессию», — подытожил экс-глава оборонного ведомства.

Сергей Шойгу вместе с новым министром обороны России Андреем Белоусовым участвуют в первой с момента инаугурации заграничной поездке президента Владимира Путина — государственные служащие находятся в Китае.